الأربعاء 11 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

هبوط اضطراري لطائرة روسية في الهند بعد إنذار بوجود قنبلة

هبوط اضطراري لطائرة روسية في الهند بعد إنذار بوجود قنبلة
10 يناير 2023 10:35

هبطت طائرة تابعة لشركة "أزور إير" الروسية وعلى متنها 244 شخصًا، بشكل طارئ في قاعدة عسكرية في الهند بسبب إنذار بوجود قنبلة، وفق ما أفادت السلطات الثلاثاء.

وحطّت الطائرة القادمة من موسكو والمتّجهة إلى غوا في جنوب غرب الهند، وعلى متنها 236 راكبًا وطاقم مؤلف من ثمانية أفراد، في قاعدة جامناغار في ولاية غوجارات في وقت متأخر الاثنين.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الرحلة التي غيّرت مسارها بعد أن تلقّت شركة "أزور إير" بريدًا إلكترونيًا يُعلمها بوجود قنبلة على متن الطائرة. وأعلنت السفارة الروسية لدى الهند أن السلطات الهندية أبلغتها بالأمر.

وكتبت السفارة الروسية في تغريدة صباح الثلاثاء، أن "جميع الأشخاص على متن (الطائرة) بأمان. تقوم السلطات بتفتيش معمّق للطائرة".

وأوضحت شرطة الولاية لوكالة فرانس برس أن وحدة مكافحة الإرهاب تفتش الطائرة وأمتعة الركاب، فيما ينتظر هؤلاء في المطار. وقال مسؤول في شرطة جامناغار بريمسوخو دولو لوكالة فرانس برس الثلاثاء "لم يتم العثور على أي شيء مشبوه حتى الآن".

 

أخبار ذات صلة
طائرة تغادر إلى وجهتها وتنسى ركابها في المطار!
روسيا: إجراءات جديدة للحد من تخفيض أسعار نفطنا
المصدر: آ ف ب
قنبلة
روسيا
طائرة
الهند
آخر الأخبار
«تعليم»: نتائج امتحانات الفصل الأول لطلبة «الثاني عشر» صباح الغد
الإمارات
«تعليم»: نتائج امتحانات الفصل الأول لطلبة «الثاني عشر» صباح الغد
اليوم 16:44
العراق يتحدى «نحس المستضيف»!
الرياضي
العراق يتحدى «نحس المستضيف»!
اليوم 16:40
60 مشاركاً يتنافسون في «دولية الشارقة للطيران الشراعي»
الرياضي
60 مشاركاً يتنافسون في «دولية الشارقة للطيران الشراعي»
اليوم 16:22
مرسيدس تستأنف إنتاجها في الأرجنتين
الاقتصادي
2 % نمو متوقع لسوق السيارات في ألمانيا خلال 2023
اليوم 16:18
الجنيه المصري يعاود الارتفاع بعد تراجع كبير أمام الدولار
الاقتصادي
الجنيه المصري يعاود الارتفاع بعد تراجع كبير أمام الدولار
اليوم 16:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©