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إغلاق مطار روسي بعد انفجار إطار طائرة أثناء الهبوط

إغلاق مطار في روسيا بعد حادث طائرة أثناء الهبوط (أرشيفية)
10 يناير 2023 10:01

قالت شركة طيران إن مطار خاباروفسك الروسي أغلق مؤقتًا اليوم الثلاثاء بعد انفجار إطار طائرة أثناء الهبوط.
وكتبت شركة طيران خاباروفسك على تطبيق تيليجرام أن استعدادات إجلاء الركاب مستمرة.

وذكرت في وقت لاحق أنه تم إعادة فتح مهبط للطائرات بالمطار مجدداً.

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المصدر: رويترز
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مطارات
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