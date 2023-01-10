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الإمارات

الرئيس الكوري يبدأ زيارة دولة إلى الإمارات يوم السبت المقبل

الرئيس الكوري يبدأ زيارة دولة إلى الإمارات يوم السبت المقبل
10 يناير 2023 09:46

يقوم يون سوك يول، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة، بزيارة دولة تبدأ يوم السبت المقبل وتستمر أياماً عدة إلى دولة الإمارات. 

ويلتقي الرئيس الكوري خلال الزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، حيث يبحثان علاقات الصداقة بين البلدين وفرص تنمية التعاون والعمل المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين. 

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كما يبحث الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. 

ويحضر يون سوك يول فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تعقد ضمن "أسبوع أبوظبي للاستدامة"، بجانب لقاء عدد من المسؤولين في الدولة وزيارة بعض المشاريع التنموية الاستراتيجية. 

المصدر: وام
الرئيس الكوري
الإمارات
كوريا الجنوبية
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