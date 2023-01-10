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زلزال بقوة 7.6 درجات يضرب إندونيسيا

منزل متضرر بعد زلزال بقوة 7.6 درجة ضرب في أعماق المحيط قبالة إندونيسيا وتيمور الشرقية
10 يناير 2023 07:14

ذكرت وسائل إعلام محلية نقلاً عن مسؤولين أن إندونيسيا أصدرت تحذيرا من أمواج مد عاتية (تسونامي) لمدة ثلاث ساعات تقريبا بعدما وقع زلزال بلغت شدته 7.6 درجة قبالة جزر تانيمبار قبل الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي، لكن لم تسجل تغيرات واضحة في مستوى سطح البحر.

وقالت وكالة الأرصاد والجيوفيزياء الإندونيسية إن الزلزال بلغت شدته 7.5 درجة ووقع على عمق 130 كيلومترا، بعدما تردد في بادئ الأمر أن قوة الزلزال كانت 7.7 درجة.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال كان بقوة 7.6 درجة. ويقوم مسؤولو الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث بتقييم الأضرار الناجمة عن الزلزال، لكن الأنباء الأولية تشير إلى أضرار متوسطة في المباني حسبما ذكر المتحدث باسم الوكالة.

وذكر موقع ليبوتان6 الإلكتروني الإخباري أن بعض المنازل في بلدة سومالكي في جزيرة يامدينا تعرضت لأضرار بالغة.

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المصدر: وكالات
زلزال
إندونيسيا
هزة أرضية
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