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مدرسو لبنان يعلنون إضراباً مفتوحاً احتجاجاً على تردي أوضاعهم

مدرسو لبنان يعلنون إضراباً مفتوحاً احتجاجاً على تردي أوضاعهم
10 يناير 2023 01:23

بيروت (الاتحاد)

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أعلن مدرسو التعليم الرسمي والمهني في لبنان دخولهم في إضراب مفتوح عن العمل، احتجاجاً على تردي أوضاعهم.
ووفق وسائل إعلام لبنانية، فقد نفّذ المدرسون وقفةً احتجاجيّةً أمام مبنى المنطقة التربوية في مدينة طرابلس، تحت عنوان «يوم كرامة المعلم في لبنان».
ووصف المحتجون تصرفات وزارة التربية معهم بأنها «استهتار بحقوق الأساتذة»، معبرين عن غضبهم من ذلك خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وفيما شدد المدرسون على رفضهم أخذ مبلغ 5 دولارات عن كل يوم عمل، فقد أعلنوا تنفيذ الإضراب العام والشامل في المدارس الرسمية على الأراضي اللبنانية كافة.
وكان وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، قد اقترح دفع 5 دولارات عن كل يوم حضور لأفراد الهيئة التعليمية، مستهدفاً حسب قوله: «دعم الإنتاجية، وتمكين المدرسين من تحمل التراجع المستمر لقيمة العملة اللبنانية تجاه الدولار الأميركي».
لكن الاقتراح وبدلاً من أن يسهم في حل الأزمة، فقد اعتبره المدرسون إساءة لكرامتهم، الأمر الذي اضطر معه الوزير اللبناني إلى الخروج وإصدار بيان يعلن فيه سحب اقتراحه.
وتعيش لبنان على وقع أزمات عديدة، سياسية واقتصادية، كان آخرها شغور منصب رئيس الجمهورية، بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، وفشل البرلمان لـ10 مرات متتالية في انتخاب بديل له، وهو ما ألقى بظلاله على كثير من قرارات حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها نجيب ميقاتي.

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