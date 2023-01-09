الثلاثاء 10 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الإمارات تطالب بزيادة حجم ووتيرة المساعدات إلى سوريا

لانا نسيبة لدى إلقاء بيان الإمارات أمام مجلس الأمن حول تمديد آلية المساعدات إلى سوريا (من المصدر)
10 يناير 2023 01:24

نيويورك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
سيف بن زايد: استمرار مسيرة التعاون العربي والتنسيق المشترك
«إعلامي حكومة الإمارات» يطلق «خبراء الاتصال الحكومي»

رحبت دولة الإمارات، أمس، باعتماد مجلس الأمن بالإجماع قرار تمديد آلية إيصال المساعدات عبرَ الحدود إلى سوريا لمدة ستة أشهر إضافية، داعية إلى زيادة حجم ووتيرة المساعدات لتخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق في ظل الوضع الإنساني المتدهور. 
وقالت الإمارات في بيان أمام المجلس، أدلت به معالي السفيرة لانا نسيبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة: «تضُم الإمارات صوتَها إلى البيان الذي أدلت بهِ الإكوادور نيابةً عن الأعضاء العشرة المُنتَخَبين في المجلس، كما ترحب باعتماد قرار تمديد آلية إيصال المساعدات عبرَ الحدود إلى سوريا لمدة ستة أشهر إضافية بالإجماع». 
وأعربت السفيرة لانا نسيبة عن الشكر لحاملي القلم للملف الإنساني السوري على جهودهم الحثيثة لاعتماد القرار دونَ أي تأخير، مثمنة التَوافُق بينَ أعضاء المجلس حول هذه المسألة، وأهمية وضع احتياجات الشعب السوري فوقَ أي حسابات سياسية.
وأضافت: «صوّتَت دولة الإمارات لصالح القرار باعتبار الآلية ضرورية للتخفيف من مُعاناة الشعب السوري الشقيق في ظِل الوضع الإنساني الُمتَدَهوِر».
وتابعت السفيرة: «شَهِدَت الآلية العديد من التعديلات على مدى السنوات الماضية، ولا يزال هناك إمكانية للعمل على تحسينها بِما يتناسَب مع الأوضاع الحالية على الأرض، فَلا بُدَّ من العمل على إيجاد حُلولٍ تحترم سيادة سوريا واستقلالها وَوَحدة وسلامة أراضيها، ومنها زيادة حجم وَوَتيرة المساعدات عبرَ الخُطوط ومشاريع الإنعاش الُمبكِر، تماشِياً مع القرار 2642 والقرار الذي اعتمدناه، إضافةً إلى أهمية توفير الكهرَباء للسوريين، والتي تُعَد من الضَّرورات الإنسانية التي لا يُمكِن الاستغناء عنها».
ونوهت إلى أن الإمارات ترى أهمية دعم جهود إزالة الألغام في الأراضي السورية، لمِا لَها من تداعيات إنسانية كارثِية على المدنيين، وفي مُقَدمتِهِم الأطفال الأبرياء والعاملون في المجال الإنساني.
وذكرت أنها ستركز على ذلك أثناء مناقشة تمديد الآلية في شهر يوليو القادم، وبالتنسيق الوثيق مع حاملَي القلم الإنساني السوري والدول الأعضاء.
وفي ختام بيان الإمارات، أعربت نسيبة عن الأمل في أنْ تَسود وَحدة مجلس الأمن حول القرار على كافة المسارات الخاصة بالأزمة السورية لتحقيق آمال وتَطلُّعات الشعب السوري الشقيق.
ويمدد القرار الذي أقر بالإجماع، حتى 10 يوليو 2023 الآلية التي تسمح بإرسال المساعدات من تركيا، فقط عبر معبر باب الهوى إلى مناطق في محافظة إدلب وضواحيها. وكان تم تمديد الآلية التي ينتهي العمل بها الثلاثاء، في يوليو الماضي لمدة ستة أشهر. 
وذكرت السفيرة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد، أن «التصويت يبعث على الارتياح للشعب السوري، ومع أن شريان الحياة هذا يستمر في لعب دوره، بالإمكان القيام بأكثر من ذلك بكثير» واصفة القرار بأنه «الحد الأدنى».
من جهته، أخذ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «علماً بالأمر في الوقت الذي بلغت فيه الحاجات الإنسانية أدنى مستوياتها منذ بدء الأزمة السورية في 2011»، حسبما أعلن المتحدث باسمه في بيان.

الإمارات
سوريا
مجلس الأمن
آخر الأخبار
بالفيديو.. هلع وسط ركاب طائرة روسية إثر انفتاح باب خلفي وسط الجو
دنيا
بالفيديو.. هلع وسط ركاب طائرة روسية إثر انفتاح باب خلفي وسط الجو
اليوم 08:27
موضوعية
دنيا
عندما تنسى شرب الماء.. ماذا يحدث في الجسم؟!
اليوم 07:52
فشل أول محاولة لإطلاق قمر صناعي من بريطانيا
عربي ودولي
فشل أول محاولة لإطلاق قمر صناعي من بريطانيا
اليوم 07:49
منزل متضرر بعد زلزال بقوة 7.6 درجة ضرب في أعماق المحيط قبالة إندونيسيا وتيمور الشرقية
عربي ودولي
زلزال بقوة 7.6 درجات يضرب إندونيسيا
اليوم 07:14
سيف بن زايد يتوسط المشاركين في المؤتمر بحضور خليفة الخييلي وأحمد ناصر الريسي وكبار الحضور (من المصدر)
الإمارات
سيف بن زايد: استمرار مسيرة التعاون العربي والتنسيق المشترك
اليوم 01:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©