مقتل 61 إرهابياً بغارة جوية في الصومال

أحمد مراد (مقديشو، القاهرة)

أعلنت السلطات الصومالية، أمس، مقتل 61 عنصراً من حركة «الشباب» الإرهابية في غارة جوية نفذها جهاز المخابرات جنوبي البلاد.

وقالت وزارة الإعلام في بيان نشرته وكالة الأنباء الصومالية «صونا» إن «الاستخبارات الصومالية بالتعاون مع الشركاء الدوليين نفذت غارة جوية استهدفت منطقة زراعية بضاحية بلدة حوالي في إقليم شبيلي الوسطى بولاية هيرشبيلي».

وفيما لم يحدد بيان الوزارة «الشركاء الدوليين» إلا أن الجيش الصومالي سبق أن أطلق في يوليو 2022 عملية عسكرية لتحرير وسط البلاد من عناصر الحركة بدعم جوي تنفذه القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم».

وفي بيانها، أضافت الوزارة أن «المنطقة الزراعية التي تعرضت للغارة كان فيها نحو 150 من عناصر الشباب، وكانوا يستعدون لشن هجوم على مراكز عسكرية حكومية في ضواحي بلدة حوالي».

وأسفرت الغارة أيضًا عن تدمير سيارتين مفخختين تم إعدادهما لدخول العاصمة مقديشو، وفق المصدر نفسه.

وقالت إن «الحكومة الصومالية تتابع عن كثب مخططات الإرهابيين الذين خسروا في المعارك الأخيرة أمام الجيش الصومالي بدعم من العشائر المسلحة».

وتأتي العملية في وقت تواصل فيه القوات الحكومية بالتعاون مع مسلحين قبليين عمليات عسكرية ضد «الشباب» قتلت خلالها عشرات من عناصر الحركة واستعادت السيطرة على مناطق عديدة.

ومنذ سنوات، يخوض الصومال حرباً ضد الحركة الإرهابية التي تأسست مطلع عام 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكرياً لتنظيم «القاعدة»، وتبنّت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.

ومنذ سبتمبر الماضي، تصاعد دور القبائل في الحرب التي يشنها الجيش ضد مقاتلي «الشباب».

وأكدت الباحثة السودانية أسمهان إبراهيم، المتخصصة في العلوم السياسية بجامعة الخرطوم، على أهمية التنسيق بين الحكومة الصومالية وأبناء القبائل والعشائر، ما أسهم في توجيه العديد من الضربات الموجعة للحركة الإرهابية خلال الأشهر الأخيرة.

وأسهم انضمام العديد من القبائل إلى صفوف القوات الحكومية في الحرب على «الشباب» في تحرير أكثر من 30 منطقة كانت تسيطر عليها الحركة المتطرفة منذ 10 أعوام.

وفي أكتوبر الماضي، أعلن الجيش الصومالي عن استعادة السيطرة الكاملة على قرى «وركلن، وبكجيح، وغاليف، ورعيسي، وقورطيري، وجيلبلي» في محافظة «شبيلي الوسطى»، بالإضافة إلى قتل العشرات من عناصر الحركة قرب «شبيلي وهيران».

وأوضحت الباحثة السودانية لـ«الاتحاد» أن تحالف الجيش الصومالي مع القبائل المتضررة من الانتهاكات التي تمارسها الحركة الإرهابية مكنت من تدمير العديد من معاقل الجماعة الإرهابية، وأضعف قوتها وأوقف انتشارها في وسط وجنوب البلاد.

بدوره، أوضح الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة أحمد بان في تصريح لـ«الاتحاد» أن حرمان الحركة من حاضنة شعبية في الصومال يُعد ضربة قاضية للتنظيم المتطرف، ويسهم بشكل كبير في تراجع صعوده.

وأشار الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة إلى أن وجود مجتمع موحد ضد التنظيمات المتطرفة لا يقل أهمية عن المواجهة الأمنية والعسكرية، مؤكداً أن ترابط وتوحد فئات الشعب الصومالي خلف القوات الحكومية أسهم في تحقيق العديد من الانتصارات العسكرية ضد حركة «الشباب»، وهو ما تدركه الحكومة الصومالية وتعمل على تنفيذه على أرض الواقع.