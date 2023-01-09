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انتظام الملاحة في قناة السويس

خلال قطر السفينة بعد تعويمها (أ ف ب)
10 يناير 2023 01:23

القاهرة (الاتحاد)

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أعلنت هيئة قناة السويس، أمس، أن حركة الملاحة منتظمة في القناة، بعد تعويم سفينة شحن نرويجية جنحت في المعبر المائي الحيوي للتجارة العالمية.
وقالت الشركة المشغلة، إن «إم في غلوري علقت أثناء انضمامها إلى قافلة متجهة جنوباً قرب القنطرة»، قبل أن تؤكد في تغريدة أخرى تعويمها، وأن الحادثة لم تتسبب إلا في «تأخيرات بسيطة».
وكشف رئيس هيئة القناة أسامة ربيع أن «الملاحة بالقناة منتظمة، وتعاملنا باحترافية مع عطل ماكينات السفينة»، مؤكداً أن العمل تم على قطر السفينة العاطلة. وأعلنت شركة الخدمات البحرية النروجية «ليث» المشغّلة للسفينة في تغريدة على تويتر «تعويم السفينة بمبادرة من هيئة قناة السويس»، مشيرة إلى أن «21 سفينة متّجهة نحو الجنوب ستبدأ عبورها، ويتوقّع حدوث تأخيرات بسيطة».
وأظهرت صور وزعتها هيئة قناة السويس أنه تمّ قطر السفينة المعطلة التي ترفع علم جزر مارشال. وكان ربيع أوضح أنها ستتوقف «في أقرب نقطة في منطقة البلاح لإصلاح العطل».
وتعبر قناة السويس التي تربط آسيا بأوروبا 10% من التبادلات التجارية العالمية.

قناة السويس
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