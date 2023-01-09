ليبيا.. المنفي يلتقي حفتر في القاهرة لدعم جهود التهدئة

حسن الورفلي (بنغازي)

التقى رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، محمد المنفي، القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، أمس، في العاصمة المصرية القاهرة.

وكشف مصدر بالمجلس، أن اللقاء تناول سبل تعزيز جهود التهدئة بين الأطراف الليبية.

ويُعد هذا اللقاء هو الثاني بين الطرفين، منذ اجتماعهما في 11 فبراير عام 2021، حين زار المنفي بنغازي، والتقى حفتر في فندق «الفضيل» بالمدينة.

وقالت القيادة العامة، في بيان حينها، إن حفتر أكد «دعم القوات المسلحة عملية السلام، وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات».

كما يأتي اللقاء أيضاً بعد الاجتماع الأخير لرئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري في العاصمة المصرية القاهرة.

وخلص الاجتماع إلى إعلانهما في بيان مشترك التوافق على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقاً، لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية.