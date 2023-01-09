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روسيا تقلل من أهمية تزويد أوكرانيا بدبابات غربية

روسيا تقلل من أهمية تزويد أوكرانيا بدبابات غربية
10 يناير 2023 01:23

لندن (وكالات)
 
أفاد مصدر غربي بأن بريطانيا تدرس تزويد أوكرانيا بالدبابات لأول مرة لمساعدة البلاد في التصدي للقوات الروسية، فيما اعتبرت موسكو أن قرار الحكومات الغربية إرسال دبابات إلى كييف لن يؤدي سوى إلى إطالة معاناة الشعب الأوكراني، ولن يغير من نتيجة المعارك.
وأوضح المصدر الغربي، أن المناقشات جارية «منذ أسابيع قليلة» حول تسليم الدبابة القتالية الرئيسة للجيش البريطاني «تشالنجر 2» إلى أوكرانيا، حسبما نقلت عنه شبكة «سكاي نيوز» أمس. 
من جهته، قال نائب وزير الخارجية البولندي باول جابلونسكي ومسؤولون آخرون، للإذاعة العامة البولندية، أمس، إن بولندا تدعو دول أخرى إلى تشكيل تحالف واسع لتزويد أوكرانيا بالدبابات القتالية الحديثة، مثل الدبابات طراز «ليوبارد». 
وقال جاكوب كوموتش، المستشار الأمني للرئيس البولندي أندريه دودا: «الأمر في حالة تغير مستمر، وأول شيء هو معرفة ما سيفعله حلفاؤنا في الدول الغربية»، مضيفاً أن بولندا يمكن أن تكون جزءاً من مثل هذا التحالف، لكنها لن تتخذ خطوة بمفردها؛ لأنها ليست في وضع يمكنها من القيام بذلك. 
ووصف كوموتش التقارير التي تفيد بأن وارسو مستعدة لتسليم بضع مئات أو حتى كل دباباتها القتالية من طراز «ليوبارد» إلى أوكرانيا بأنها «معلومات مضللة»، مشيراً إلى أن النقاش يدور حول «القليل أو عشر دبابات». 
وذكر أن مجلس الأمن القومي سيناقش القضية مع «دودا» من بين آخرين. وعقب قرار الحكومة الألمانية بتزويد أوكرانيا بحوالي 40 مركبة مشاة قتالية من طراز«ماردير»، يواصل المسؤولون أيضاً مناقشة ما إذا كان سيتم توفير دبابات قتالية أم لا.
وأما المتحدث باسم الكرملين الروسي ديميتري بيسكوف فأكد أمس، أن قرار الحكومات الغربية إرسال دبابات إلى أوكرانيا لن يؤدي سوى إلى إطالة معاناة الشعب الأوكراني، ولن يغير من نتيجة المعارك.
وقال الكرملين، إن الحكومة الروسية ليست قلقة بشأن احتمال تسليم أوكرانيا معدات عسكرية أكثر تطوراً. وقال بيسكوف، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء إنترفاكس الروسية: «من حيث المبدأ، لا ولن يمكن لهذه الشحنات أن تغيير أي شيء في أوكرانيا». وقال بيسكوف، إن الأمر لا يتعلق فقط بالدبابات الفرنسية الخفيفة من طراز (إيه إم إكس10- أر سي)، بل يتعلق بجميع إمدادات الأسلحة الغربية. وتعتبر شحنات الدبابات حتى الآن مسألة حساسة بين القوى الغربية، وسط مخاوف من أن تؤدي إلى تصعيد وتوسيع الصراع.

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