تراجع صادرات الحبوب الأوكرانية بنسبة 35%

كييف (وكالات)

أظهرت بيانات مركز التنسيق المشترك المعني بمراقبة صادرات الحبوب الأوكرانية، تراجع كميات الحبوب التي صدرتها أوكرانيا عبر موانئها على البحر الأسود خلال الأسبوع المنتهي يوم 8 يناير إلى حوالي 610.9 ألف طن بانخفاض نسبته 35% عن الأسبوع السابق عليه، الذي سجل صادرات بلغت 939.9 ألف طن.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الكمية تشمل حوالي 250 ألف طن ذرة متجهة إلى الصين.

وصدرت أوكرانيا صدرت منذ بدء تطبيق آلية تصدير المنتجات تحت إشراف الأمم المتحدة في أواخر يوليو الماضي نحو 17 مليون طن.

ونجحت الأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا وتركيا للسماح بتصدير المنتجات الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود التي تحاصرها روسيا منذ بدء الهجوم على أوكرانيا في أواخر فبراير الماضي.