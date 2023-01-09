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بايدن في المكسيك لتحسين العلاقات الثنائية

الرئيس الأميركي جو بايدن
10 يناير 2023 00:04

سيسعى الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين في المكسيك إلى تحسين علاقته مع نظيره أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لتسهيل التعاون حول الهجرة وتهريب المخدرات والتجارة.
ويقوم بايدن بزيارته في إطار قمة "الأصدقاء الثلاثة" التي سينضم إليها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
وكانت النتيجة الأولى للقاء التي أعادت الولايات المتحدة إطلاقه نهاية عام 2021 بعد توقف دام خمس سنوات، نشر بيان مشترك يدين "هجمات الثامن من يناير ضد الديموقراطية البرازيلية"، أكد للرئيس البرازيلي لولا دعم البلدان الثلاثة له.
قبل اللقاء الثلاثي، سيخصص اليوم الأول لللرئيس الاميركي في المكسيك للقضايا الثنائية خصوصاً.
قال مستشار بايدن للأمن القومي جايك ساليفان الاثنين خلال لقاء صحافي، إن الرئيس الأميركي يريد أن "يناقش في العمق مجموعة مواضيع تحظى بالأولوية بالنسبة له"، وفي مقدمتها الهجرة.
وزار بايدن الأحد الحدود مع المكسيك التي يتدفق إليها المهاجرون منذ عدة أشهر بأعداد قياسية.
يقول جو بايدن الذي يتهمه اليمين بالتساهل واليسار بالفتور، إنه يريد أن يصلح "بشكل إنساني" نظام هجرة "تشوبه عيوب".

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المصدر: وكالات
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