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زوجة بولسونارو تؤكّد إدخاله المستشفى

نقل رئيس البرازيل جايير بولسونارو للمستشفى
10 يناير 2023

أدخل الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو المستشفى بسبب آلام في البطن، على ما قالت زوجته ميشيل الاثنين، غداة اقتحام المئات من أنصاره مقرات السلطة في برازيليا.

وذكرت تقارير إعلامية أن بولسونارو نقل إلى مستشفى "أدفنت هلث سيليبريشن" للرعاية العاجلة خارج أورلاندو في ولاية فلوريدا إلى حيث سافر الرئيس السابق قبل يومين من نهاية فترة ولايته في 31 ديسمبر.

وكتبت ميشيل بولسونارو على إنستغرام "يخضع (بولسونارو) للمراقبة في المستشفى بعد شعوره بانزعاج في البطن بسبب هجوم الطعن الذي تعرض له عام 2018" خلال حملته الرئاسية.

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