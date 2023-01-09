مقتل امرأة إثر حدوث انهيار جليدي في جبال الألب

لقيت امرأة في الخمسينيات من عمرها حتفها إثر حدوث انهيار جليدي في جبال الألب الفرنسية اليوم الاثنين. وقالت محطة "بي اف ام تي في" التلفزيونية إن كتل الثلوج الناجمة عن الانهيار الجليدي الذي وقع ظهر اليوم جرفت ما لا يقل عن سبعة من المتزلجين. ودفن الانهيار الجليدي خمسة أشخاص، نجا أربعة منهم وتم إنقاذهم. ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة مع دخول الليل. وكانت خدمات الأرصاد الجوية الفرنسية قد حددت نطاق مستوى التحذير من وقوع انهيارات جليدية بين المستويين الثالث والخامس. ويعني المستوى الثالث أن إمكانية وقوع انهيار جليدي كبيرة أو خطيرة، في حين أن المستوى الخامس هو الأعلى ومن النادر توقعه، وفقا للخدمات الأوروبية للتحذير من الانهيارات الجليدية.

المصدر: وكالات