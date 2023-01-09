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زلزال عنيف يضرب إندونيسيا

أرشيفية
9 يناير 2023 22:47

ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة منطقة تانيمبار في إندونيسيا اليوم «الثلاثاء» بالتوقيت المحلي. وأوضح «مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي» في بيان له أن الزلزال وقع على عمق 97 كيلومتراً تحت سطح الأرض.

 

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