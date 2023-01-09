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السعودية تؤكد دعمها لعودة الاستقرار السياسي إلى السودان

السعودية تؤكد دعمها لعودة الاستقرار السياسي إلى السودان
9 يناير 2023 20:19

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب وتهنئة المملكة العربية السعودية لجمهورية السودان الشقيقة على انطلاق المرحلة النهائيّة من العملية السياسية في السودان، وما تم من إجراءاتٍ لترتيب أولويات هذه العملية، وتنفيذ إجراءات تهيئة المناخ وبناء الثقة بين كافّة الأطراف، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية.

ونوهت المملكة بالجهود الدولية للآلية الثلاثيّة، ممثلةً بالبعثة الأممية في السودان "اليونيتامس" والاتحاد الأفريقي والإيقاد، مؤكدةً دعمها الدائم لعودة الاستقرار السياسي إلى السودان.

وأكدت الوزارة استمرار المملكة في مساعيها الحميدة مع الأشقاء السودانيين ومع الشركاء الدوليين ضمن المجموعة الرباعية ومجموعة أصدقاء السودان لتحقيق كل ما من شأنه استقرار ونماء وازدهار السودان الشقيق.

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المصدر: وكالات
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