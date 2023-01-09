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بريطانيا تدرس توريد دبابات قتالية إلى أوكرانيا

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9 يناير 2023 20:10

أجمعت تقارير إعلامية على أن بريطانيا تدرس توريد دبابات قتالية إلى أوكرانيا.

وذكرت محطة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الاثنين استنادا إلى معلومات لديها أن لندن تفكر في إرسال ما يصل إلى عشر مركبات طراز تشالنجر2 إلى أوكرانيا لمساعدتها في التصدي للهجمات الروسية.

وأضافت المحطة أن هناك نقاشات جارية بالفعل حول هذا الموضوع منذ أسابيع، ونقلت عن "مصدر أوكراني" قوله إن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تشجع دولا أخرى على توريد دبابات قتالية.

وفي سياق متصل، ذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية أيضا استنادا إلى معلومات لديها، أن لندن كانت "أعلنت بشكل غير ملزم" داخل دائرة الداعمين الغربيين لأوكرانيا عن توريد محتمل لأكثر من 12 مركبة طراز تشالنجر2.

 

 

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