الأمم المتحدة تدعو إلى إعادة إعمار باكستان

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين إلى جمع أكثر من ثمانية مليارات دولار تحتاج إليها باكستان لإعادة الإعمار بعد أن اجتاحتها فيضانات مدمّرة العام الماضي.
وقال غوتيريش "لا تستحق أي دولة أن تشهد ما حدث في باكستان"، متحدثاً في افتتاح مؤتمر دولي يهدف إلى جمع مساعدات لباكستان بقيمة نحو ثمانية مليارات دولار من أصل 16,3 مليار ضرورية لإعادة بنائها خصوصاً على نحو يمكنها من الصمود في مواجهة عواقب التغيّر المناخي.
وقال غوتيريش "يجب أن نرد على استجابة الشعب الباكستاني البطولية ... باستثمارات ضخمة". كما طالب بإصلاح النظام المالي الدولي لمساعدة باكستان، وهو موضوع أثاره خلال مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 27) في مصر.
ودعا البنك الدولي الاثنين إلى "إبقاء الإنفاق ضمن حدود يمكن تحمّلها".
واعتبر نائب رئيس منطقة جنوب آسيا في البنك الدولي مارتن رايزر أن "التعافي المرن الحقيقي غير ممكن بدون إصلاحات مالية وهيكلية إضافية"، داعيًا إلى توجيه المساعدة الاجتماعية على نحو أفضل وإلى خفض الإنفاق الذي "يضعف الخزينة العامة"، وإلى اعتماد "ضرائب تصاعدية وأوسع نطاقًا".
وباكستان، خامس دولة في العالم من حيث عدد السكان إذ تضم 216 مليون نسمة، مسؤولة عن أقل من 1 بالمئة من الانبعاثات المسبّبة للاحتباس الحراري، لكنها إحدى أكثر المناطق عرضة للظواهر المناخية القصوى المتزايدة جراء تغيّر المناخ.