الثلاثاء 10 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الأمم المتحدة تدعو إلى إعادة إعمار باكستان

من فيضانات باكستان
9 يناير 2023 18:59

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين إلى جمع أكثر من ثمانية مليارات دولار تحتاج إليها باكستان لإعادة الإعمار بعد أن اجتاحتها فيضانات مدمّرة العام الماضي.

وقال غوتيريش "لا تستحق أي دولة أن تشهد ما حدث في باكستان"، متحدثاً في افتتاح مؤتمر دولي يهدف إلى جمع مساعدات لباكستان بقيمة نحو ثمانية مليارات دولار من أصل 16,3 مليار ضرورية لإعادة بنائها خصوصاً على نحو يمكنها من الصمود في مواجهة عواقب التغيّر المناخي.

وقال غوتيريش "يجب أن نرد على استجابة الشعب الباكستاني البطولية ... باستثمارات ضخمة". كما طالب بإصلاح النظام المالي الدولي لمساعدة باكستان، وهو موضوع أثاره خلال مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 27) في مصر.

ودعا البنك الدولي الاثنين إلى "إبقاء الإنفاق ضمن حدود يمكن تحمّلها".

واعتبر نائب رئيس منطقة جنوب آسيا في البنك الدولي مارتن رايزر أن "التعافي المرن الحقيقي غير ممكن بدون إصلاحات مالية وهيكلية إضافية"، داعيًا إلى توجيه المساعدة الاجتماعية على نحو أفضل وإلى خفض الإنفاق الذي "يضعف الخزينة العامة"، وإلى اعتماد "ضرائب تصاعدية وأوسع نطاقًا".

وباكستان، خامس دولة في العالم من حيث عدد السكان إذ تضم 216 مليون نسمة، مسؤولة عن أقل من 1 بالمئة من الانبعاثات المسبّبة للاحتباس الحراري، لكنها إحدى أكثر المناطق عرضة للظواهر المناخية القصوى المتزايدة جراء تغيّر المناخ.

 

أخبار ذات صلة
الإمارات: دعم جهود تعزيز الإغاثة والإعمار في باكستان
رئيس الدولة يستقبل قائد الجيش الباكستاني
المصدر: وكالات
الجيش الباكستاني
فيضانات
باكستان
آخر الأخبار
بالفيديو.. هلع وسط ركاب طائرة روسية إثر انفتاح باب خلفي وسط الجو
دنيا
بالفيديو.. هلع وسط ركاب طائرة روسية إثر انفتاح باب خلفي وسط الجو
اليوم 08:27
موضوعية
دنيا
عندما تنسى شرب الماء.. ماذا يحدث في الجسم؟!
اليوم 07:52
فشل أول محاولة لإطلاق قمر صناعي من بريطانيا
عربي ودولي
فشل أول محاولة لإطلاق قمر صناعي من بريطانيا
اليوم 07:49
منزل متضرر بعد زلزال بقوة 7.6 درجة ضرب في أعماق المحيط قبالة إندونيسيا وتيمور الشرقية
عربي ودولي
زلزال بقوة 7.6 درجات يضرب إندونيسيا
اليوم 07:14
سيف بن زايد يتوسط المشاركين في المؤتمر بحضور خليفة الخييلي وأحمد ناصر الريسي وكبار الحضور (من المصدر)
الإمارات
سيف بن زايد: استمرار مسيرة التعاون العربي والتنسيق المشترك
اليوم 01:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©