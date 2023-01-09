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الإقامة الطويلة في الملاجئ تهدد الأسرة الأوكرانية

من قصف روسي في أوكرانيا
9 يناير 2023 18:53

يمضي أولكساندر وليودميلا مورينتس، منذ اضطرارهما للاحتماء في ملجأ تحت الأرض في شرق أوكرانيا الذي تمزقه الحرب، وقتاً أطول معاً أكثر من أي وقت مضى خلال أربعة عقود من زواجهما.
وقد بدأت بوادر التوتر في العلاقة تظهر بوضوح.
فقد سخر أولكسندر (68 عاماً) من ليودميلا (66 عاماً) أخيراً في صبيحة أحد الأيام، وهي تحاول شرح كمية المياه المطلوبة لصنع مشروب منزلي، قائلا لها «أنتِ ثرثارة».
لاحقاً، عندما صححت ليودميلا كلام زوجها لدى محاولته القول «شكراً» لزائر أجنبي، قاطعها أولكسندر سائلاً «من المسؤول عن هذا المنزل؟».
وأصبحت هذه المشاحنات أمراً روتينياً بعد 10 أشهر من العيش في الملجأ داخل الطبقة السفلية الضيقة لمبنى سكني في مدينة سيفرسك الواقعة سابقاً على خط المواجهة والتي تعرضت لقصف شديد شوّه معالمها بصورة شبه تامة وحيث لا تزال النوافذ تهتز ليلاً ونهاراً من دوي المدفعية.
ويقول أولكساندر، الذي كان يصلّح عربات السكك الحديد قبل الحرب، «اعتدنا تمضية وقتنا في العمل، وكنا نلتقي في المساء فقط. والآن نتشاجر أكثر».
ويضيف «أحياناً أقول "اخرسي أيتها المرأة"، لكنها لا تفعل».
هذه العلاقة الزوجية المضطربة ليست حالة معزولة بين الأزواج الرازحين تحت ضغوط الحرب في شرق أوكرانيا.
ففي جميع أنحاء منطقة دونباس في شرقي البلاد، يُجبر مزيج المعارك وصقيع الشتاء، الأزواج على تمضية فترات طويلة سوياً، ما يؤدي إلى توتير بعض العلاقات وتقوية علاقات أخرى.

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