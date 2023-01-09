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إشادة بانطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية بالسودان

مقر وزارة الخارجية المصرية
9 يناير 2023 18:37

أكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية أن انطلاق المرحلة الثانية والنهائية من العملية السياسية في السودان تطور مهم وإيجابي.

وأعربت مصر عن ثقتها في قدرة الأطراف السودانية على الوصول إلى اتفاق سياسي نهائي وشامل ينهي الفترة الانتقالية ويحقق طموحات الشعب السوداني.

ودعت مصر كافة الأطراف الإقليمية والدولية لاستئناف مساعداتها التنموية والاقتصادية إلى السودان، الأمر الذي من شأنه أن يساعد دولة السودان الشقيقة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجهها، وينعكس إيجابياً على مستوى معيشة المواطن السوداني، ويسهم في تحقيق التوافق السياسي الشامل في السودان.
 

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