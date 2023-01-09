الرئيس الصيني: سنعزز التعاون مع وسط وشرق أوروبا

الرئيس الصيني خلال مشاركته في قمة الرياض «العربية الصينية للتعاون والتنمية»
9 يناير 2023 17:14
قال الرئيس الصيني، شي جين بينج، لنظيره التشيكي، ميلوس زيمان، في اجتماع افتراضي عُقد اليوم الاثنين، إن الصين ستتخذ المزيد من «الإجراءات العملية» لتعزيز التعاون مع وسط وشرق أوروبا، بحسب ما ورد في تقرير صادر عن التلفزيون الحكومي الصيني.
ولم يقدم التقرير تفاصيل عن الإجراءات المخطط لها، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرج» للأنباء، اليوم الاثنين.
وقال الرئيس الصيني: إن سياسة الصين تجاه أوروبا ما زالت مستقرة، مضيفاً أن الصين تأمل في أن تستمر جمهورية التشيك في المساهمة في العلاقات الصينية الأوروبية المستمرة والصحية.
وقال شي: إن الصين سوف تستمر في فتح اقتصادها وتوفير فرص جديدة لجمهورية التشيك وللدول الأخرى. ودعا الرئيس الصيني إلى مزيد من التعاون مع جمهورية التشيك.