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إعلان حالة طوارئ في القاهرة

مصر.. إعلان حالة طوارئ في القاهرة
9 يناير 2023 07:55

أعلن مرور العاصمة المصرية القاهرة حالة الطوارئ بسبب الطقس السيء، حيث وجهت السلطات بإرسال تعزيزات لسحب الكثافات المرورية تمهيدا لشفطها من قبل الجهات المعنية بالمحاور الحيوية.

ووجه مدير مرور القاهرة اللواء مؤمن سعيد بإرسال تعزيزات من رجال وأوناش المرور في أماكن تجمعات الامطار لسحب الكثافات المرورية تمهيدا لشفطها من قبل الجهات المعنية بكافة المحاور الحيوية للتعامل الفوري مع بلاغات أعطال السيارات وحوادث الطرق.

كما واصل محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال جولته التفقديه بأحياء القاهرة للإشراف على جهود الأجهزة التنفيذية لرفع  تراكمات مياه الأمطار من الشوارع وتسهيل حركة المواطنين والسيارات بالشوارع الرئيسية والكبارى والأنفاق، لافتا إلى أن جميع رؤساء الأحياء ومسؤولي شركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة متواجدون بالشارع ميدانيا.

وأشار إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري في كافة أحياء العاصمة للتعامل الفوري مع تراكمات المياه، موضحا أنه تم رفع درجة الاستعداد مبكرا للتعامل مع أي تجمعات للمياه طبقا للحالة الجوية.

كما أكد المحافظ وجود تنسيق مع هيئة الأرصاد على مدار الساعة لمتابعة حالة الطقس، مشددا على كافة المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة، بالتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.

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المصدر: وكالات
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