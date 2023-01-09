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بايدن يحضر قمّة قادة أميركا الشماليّة في المكسيك

الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يرحب بالرئيس الأميركي جو بايدن
9 يناير 2023 07:35

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن مساء الأحد إلى المكسيك، في أوّل زيارة رسميّة له إلى هذا البلد بعد نحو عامين على تولّيه منصبه، على أن يحضر قمة لقادة أميركا الشماليّة.

وكان في استقبال بايدن نظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عندما نزل من طائرة الرئاسة التي هبطت الساعة 19,23 (01,23 ت غ). ويعقد الرجلان اجتماعات ثنائيّة الاثنين، قبل قمّة لزعماء أميركا الشماليّة الثلاثاء في مكسيكو مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وكان بايدن توجّه في وقت سابق الأحد إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة، لزيارة إل باسو، نقطة العبور في ولاية تكساس والتي تشكل محور الجدل حول الهجرة غير الشرعية.

وكان في استقباله هناك حاكم ولاية تكساس المحافظ غريغ أبوت .
وبحث بايدن في مدينة إل باسو "عمليات مراقبة الحدود" مع مسؤولين محليين، قبل توجّهه الى العاصمة المكسيكية.

تحدث الرئيس في وقت متأخر السبت على تويتر عن رحلته، مشيرا الى "الحاجة لتوسيع المسارات القانونية للهجرة المنظمة".

وقال "يمكننا القيام بكل ذلك مع الحد في الوقت نفسه من الهجرة غير الشرعية".

رافق الرئيس الأميركي الى الحدود وزير الأمن الداخلي الأميركي أليخاندرو مايوركاس الذي دعا الأحد في حديث مع شبكة "أيه بي سي" الى "حل اقليمي" لأزمة الهجرة.

كان البيت الأبيض أعلن الخميس اجراءات لمحاولة تخفيف العبء عن الحدود حيث سُجّل اعتقال أكثر من 230 ألف شخص في نوفمبر.

وسيُسمح لما يصل إلى 30 ألف مهاجر بدخول الولايات المتحدة شهريا من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا لكن سيتعين عليهم الوصول جوا.

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المصدر: وكالات
أميركا الشمالية
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