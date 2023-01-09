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الصين تطلق 3 أقمار اصطناعية جديدة إلى الفضاء

أرشيفية
9 يناير 2023 07:09

 أطلقت الصين بنجاح ثلاثة أقمار اصطناعية جديدة إلى الفضاء من موقع ونتشانج لإطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة جزيرة هاينان بجنوبي الصين اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنه تم إطلاق الأقمار الاصطناعية من أطرزة شيجيان23- و شييان22- أيه و شييان22- بي على متن نسخة معدلة من الصاروخ الحامل من طراز "لونج مارش7-" في الساعة 00:6 صباحا بتوقيت بكين(الساعة 2200 بتوقيت جرينتش)،ودخلت المدارات المخطط لها بنجاح.

ويستخدم القمر الاصطناعي شيجيان23- بشكل أساسي في التجارب العلمية والتحقق الفني، في حين يستخدم القمران الاصطناعيان شييان22- أيه و شييان22- بي في اختبارات التحقق في المدار لتقنيات جديدة مثل مراقبة بيئة الفضاء. وكان الإطلاق هو المهمة رقم 459 لسلسلة الصواريخ الحاملة لونج مارش.

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الصين تطلق ثلاثة أقمار صناعية
المصدر: وكالات
الفضاء
الصين
قمر اصطناعي
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