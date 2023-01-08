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«الرئاسي الليبي»: تجاهل المصالحة وتقاسم السلطة يعقد المشهد السياسي

«الرئاسي الليبي»: تجاهل المصالحة وتقاسم السلطة يعقد المشهد السياسي
9 يناير 2023 01:01

حسن الورفلي (بنغازي)

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طالب رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، محمد المنفي، أمس، بالضغط على كل الأجسام السياسية في ليبيا من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين الأطراف كافة.
وشدد المنفي، خلال افتتاح فعاليات الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية، في العاصمة طرابلس، على ضرورة إنجاز مشروع المصالحة إلى جانب القاعدة الدستورية لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات.
واعتبر أن «تجاهل المصالحة وتقاسم السلطة لم يزد المشهد إلا تعقيداً»، مبيناً أن «حل الأزمة الليبية يكمن في استعادة روح الوطن وجبر الضرر والرجوع إلى الحكمة».
كما جدد المنفي، التأكيد على وقوف المجلس الرئاسي على مسافة واحدة من جميع الأطراف، لافتاً إلى أنه «لم يكن طرفا في الصراع على السلطة ولم يكن جزءاً من المشكلة في ليبيا».
ونبه المنفي، في ختام كلمته، إلى أن «الصيغ المجربة لحل الأزمة في ليبيا باءت بالفشل لأنها تجاهلت الحل وقفزت على مطالب الشعب إلى مطالب الساسة»، مؤكداً أن «مشروع المصالحة الوطنية لن يكون إلا بانخراط السلطات الأمنية والتشريعية والقضائية والتنفيذية».
وصوت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، في وقت سابق، على استئناف الحوار مع مجلس النواب للتوافق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وعدم الذهاب إلى اجتماع غدامس في 11 يناير الجاري الذي دعا له المجلس الرئاسي.

المجلس الرئاسي الليبي
ليبيا
محمد المنفي
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