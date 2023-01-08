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جيش الصومال: استعدنا مناطق شاسعة من «الشباب» الإرهابية

جيش الصومال: استعدنا مناطق شاسعة من «الشباب» الإرهابية
9 يناير 2023 01:01

مقديشو (الاتحاد)

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حقق الجيش الصومالي انتصارات في إطار مكافحة الإرهاب، لاسيما خلال العمليات التي شنها مؤخراً ضد حركة «الشباب» الإرهابية.
وأوضح نائب وزير الدفاع الصومالي، عبد الفتاح قاسم، في مؤتمر صحفي، أنّ الجيش الصومالي حقق انتصارات كبيرة خلال العمليات العسكرية الحكومية الأخيرة ضد حركة «الشباب» الإرهابية واستعاد مناطق شاسعة من قبضة الحركة الإرهابية، مؤكدًا استمرار العمليات العسكرية لحين تحرير كامل تراب الصومال من الإرهابيين.
وفي سياق آخر، عين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أمس، عبدالله محمد نور، مستشاراً له لشؤون مواجهة ومكافحة الفكر المتطرف.
ويخوض الصومال منذ سنوات حرباً ضد الحركة التي أُسست مطلع 2004 وتتبع فكرياً لتنظيم «القاعدة» وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة مئات الأشخاص.​​

الصومال
الجيش الصومالي
الإرهاب
حركة الشباب الإرهابية
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