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اختطاف عشرات الركاب من قطار في نيجيريا

اختطاف عشرات الركاب من قطار في نيجيريا
9 يناير 2023 01:01

أبوجا (وكالات)

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هاجم مسلحون محطة قطار في ولاية إيدو جنوبي نيجيريا، مساء أمس الأول، وقاموا بخطف عشرات الركاب، بحسب ما أعلنت الشرطة النيجيرية.
وقال المتحدث باسم الشرطة تشيدي نوابوزور، في تصريح صحفي، إن عدداً من الركاب أصيبوا أيضاً بجروح إثر مهاجمة مسلحين يحملون بنادق كلاشينكوف محطة قطار، حيث قاموا بإطلاق الرصاص بشكل متقطع في الهواء. وأوضح مسؤول الشرطة أن معظم الضحايا كانوا من الركاب الذي كانوا ينتظرون ركوب قطار «إيتاكبي - واري».
وإثر ذلك، هرعت قوات الأمن إلى مكان الهجوم وبدأت عمليات تمشيط لإنقاذ الضحايا واعتقال الجناة.
وتعاني نيجيريا، البلد الواقع غرب أفريقيا والذي يستعد لانتخاب رئيس جديد ونواب، في 25 فبراير المقبل، انعدام الأمن على نطاق واسع.
وتعد حوادث الخطف بغية طلب الفدية من قبل جماعات إجرامية أمراً متكرراً في الأجزاء الشمالية الغربية والوسطى من البلاد.

نيجيريا
الشرطة النيجيرية
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