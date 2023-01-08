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الجيش اليمني: 2023 عام النصر على «الحوثي»

تمرين قتالي أجراه الجنود خلال افتتاح العام التدريبي الجديد (من المصدر)
9 يناير 2023 01:01

عدن (الاتحاد)

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أكد رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش اليمني الفريق الركن صغير بن عزيز، أن العام الحالي سيكون عام النصر على ميليشيات الحوثي الإرهابية، مشيراً إلى أن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد للقضاء على العصابات الانقلابية. جاء ذلك خلال تدشين الفريق الركن صغير بن عزيز، أمس، العام التدريبي الجديد باللواء الأول احتياط بالجيش اليمني.
من جانبه، أكد قائد اللواء الأول احتياط بالجيش اليمني، العميد دارس حسن، جاهزية قوات اللواء وأن المقاتلين على درجة عالية من الاستعداد للقيام بواجبهم الوطني.
وقد استعرض المقاتلون مهاراتهم من خلال تقديم تمرين تكتيكي قتالي، إلى جانب عرض عسكري رمزي من قوات اللواء وبعض مهارات الصاعقة.
وفي سياق آخر، تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من يناير 2023 من انتزاع 1282 لغماً زرعتها ميليشيات الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 6 ألغام مضادة للأفراد، و123 لغماً مضاداً للدبابات، و1151 ذخيرة غير منفجرة، وعبوتان ناسفتان.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن فريق «مسام» نزع 74 لغماً مضاداً للدبابات و250 ذخيرة غير منفجرة في عدن، و ذخيرتين غير منفجرتين في مديرية «قعطبة» بالضالع، في حين نزع في مديرية «الخوخة» بمحافظة الحديدة 23 لغماً مضاداً للدبابات و89 ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة. وفي مديرية «حريب» بمحافظة مأرب، جرى نزع لغم واحد مضاد للدبابات، كما نزعت في محافظة شبوة ذخيرة غير منفجرة واحدة في مديرية «عين»، ولغمين مضادين للدبابات في مديرية «بيحان».

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