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تركيا: تحييد 10 مسلحين من «الكردستاني» شمالي سوريا

تركيا: تحييد 10 مسلحين من «الكردستاني» شمالي سوريا
9 يناير 2023 01:01

أنقرة (الاتحاد)

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، تحييد 10 مسلحين من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا.
وذكرت الدفاع التركية، في تغريدة على حسابها بموقع «تويتر»، أن «قواتها تمكنت من تحييد إرهابيين اثنين من تنظيم حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب بعد رصدهما في منطقة عملية غصن الزيتون»،  مشددةً بأن «قواتها لا تعطي مجالاً للإرهاب ولا للإرهابيين»، مؤكدةً أن «الجيش التركي سيواصل مكافحة الإرهابيين بحزم».
وفي السياق، ذكرت الدفاع التركية، في تغريدة على أخرى على «تويتر»، أن «قواتها حيدت 8 مسلحين أكراد في منطقة درع الفرات».
وأشارت إلى أنّ الإرهابيين كانوا ينوون تنفيذ هجوم في منطقة «درع الفرات»، واصفةً أنّ هدف المسلحين الوحيد هو «سكب الدماء في المنطقة التي يوجدون فيها».

تركيا
سوريا
حزب العمال الكردستاني
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