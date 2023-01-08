ألمانيا توقف إيرانياً للاشتباه في تخطيطه لاعتداء إرهابي

برلين (وكالات)

أوقف شخص إيراني يبلغ 32 عاماً في غرب ألمانيا للاشتباه في أنه كان يُعدّ لاعتداء ذي طابع إرهابي باستخدام «السيانيد والريسين»، حسبما ورد من الشرطة ومكتب المدعي العام في دوسلدورف أمس.

ويشتبه في أن يكون الرجل «يخطط لعمل عنيف خطير يهدد أمن الدولة بالحصول على السيانيد والريسين بهدف ارتكاب هجوم إرهابي»، وفق ما ذكرت الشرطة في مونستر وريكلينغهاوزن إضافة إلى مكتب مدعي دوسلدورف في بيان.

لكن المدعي العام في دوسلدورف هولغر هيمنغ قال إن تفتيش منزل الرجل في بلدة كاستروب روكسيل لم يفض إلى العثور على أي دليل لوجود مواد سامة.

وقال وزير الداخلية في حكومة ولاية شمال الراين فستفاليا هربرت رول إن السلطات تلقت «معلومات جدية» أدت إلى تنفيذ عملية المداهمة ليلا.

ووفق صحيفتي شبيغل وسودوتشيه، كان مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي قد حذّر الأجهزة الألمانية خلال فترة عيد الميلاد.

وكانت الشرطة الفدرالية الأميركية قد تمكّنت من ولوج مجموعة على تلغرام استفسر فيها المشتبه به عن هجمات بالقنابل ثم عن هجمات ارتكبت باستخدام مواد سامة، وفق دير شبيغل.

ولفتت الصحيفة أيضًا إلى أن الرجل الذي كان يرافقه شخص ثان، أوقف أيضًا ليلًا في المكان نفسه.