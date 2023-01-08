الإثنين 9 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ألمانيا توقف إيرانياً للاشتباه في تخطيطه لاعتداء إرهابي

ألمانيا توقف إيرانياً للاشتباه في تخطيطه لاعتداء إرهابي
9 يناير 2023 01:01

برلين (وكالات)

أخبار ذات صلة
ألمانيا.. تهديدات بـ «إضرابات واسعة النطاق»
ألمانيا: نصف الشركات قدمت بيانات سجل الشفافية الوطني

أوقف شخص إيراني يبلغ 32 عاماً في غرب ألمانيا للاشتباه في أنه كان يُعدّ لاعتداء ذي طابع إرهابي باستخدام «السيانيد والريسين»، حسبما ورد من الشرطة ومكتب المدعي العام في دوسلدورف أمس.
ويشتبه في أن يكون الرجل «يخطط لعمل عنيف خطير يهدد أمن الدولة بالحصول على السيانيد والريسين بهدف ارتكاب هجوم إرهابي»، وفق ما ذكرت الشرطة في مونستر وريكلينغهاوزن إضافة إلى مكتب مدعي دوسلدورف في بيان.
لكن المدعي العام في دوسلدورف هولغر هيمنغ قال إن تفتيش منزل الرجل في بلدة كاستروب روكسيل لم يفض إلى العثور على أي دليل لوجود مواد سامة.
وقال وزير الداخلية في حكومة ولاية شمال الراين فستفاليا هربرت رول إن السلطات تلقت «معلومات جدية» أدت إلى تنفيذ عملية المداهمة ليلا.
ووفق صحيفتي شبيغل وسودوتشيه، كان مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي قد حذّر الأجهزة الألمانية خلال فترة عيد الميلاد.
وكانت الشرطة الفدرالية الأميركية قد تمكّنت من ولوج مجموعة على تلغرام استفسر فيها المشتبه به عن هجمات بالقنابل ثم عن هجمات ارتكبت باستخدام مواد سامة، وفق دير شبيغل.
ولفتت الصحيفة أيضًا إلى أن الرجل الذي كان يرافقه شخص ثان، أوقف أيضًا ليلًا في المكان نفسه. 

ألمانيا
آخر الأخبار
أبطال الإمارات يسيطرون على «دبي للدراجات المائية»
الرياضي
أبطال الإمارات يسيطرون على «دبي للدراجات المائية»
اليوم 17:00
من أوكرانيا
عربي ودولي
أوكرانيا تحذر من «السيناريو الكوري»
اليوم 16:55
من البرازيل
عربي ودولي
الأمن البرازيلي يستعيد السيطرة على قصر الرئاسة
اليوم 16:50
أماريل من «شاطئية الإمارات» إلى قهر «الميرينجي»
الرياضي
أماريل من «شاطئية الإمارات» إلى قهر «الميرينجي»
اليوم 16:45
«أبوظبي العالمي» يستضيف «ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام»
الاقتصادي
«أبوظبي العالمي» يستضيف «ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام»
اليوم 16:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©