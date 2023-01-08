السويد: لا نستطيع تلبية مطالب تركيا للانضمام إلى «الناتو»

سالن (وكالات)

أعلن رئيس الوزراء السويدي، أمس، أن تركيا، التي تعرقل منذ مايو انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، دفعت بمطالب لا تستطيع السويد ولا يمكنها قبولها.

وقال أولف كريسترسون، خلال مؤتمر حول الدفاع والأمن بحضور الأمين العام لـ«الناتو» ينس ستولتنبرغ: «تركيا تؤكد أننا نفذنا ما تعهدنا القيام به، لكنها تقول أيضاً إنها تريد أموراً لا نستطيع ولا نريد تلبيتها».

وأضاف: «نحن على قناعة بأن تركيا ستتخذ قراراً، ولا نعرف متى تحديداً». وأكد أن القرار يعتمد على السياسة الداخلية التركية، إضافة إلى «قدرة السويد على إظهار جديتها».

وقال وزير الخارجية التركية مولود تشاوش أوغلو في نهاية ديسمبر، إن ستوكهولم اتّخذت «تدابير إيجابية»، لكن أنقرة تنتظر «خطوات كبيرة أخرى» لسحب اعتراضها على انضمام السويد إلى «الناتو».

والبرلمانان التركي والمجري هما الوحيدان اللذان لم يصدّقا على انضمام السويد وفنلندا إلى «الناتو».

وأكد وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، على هامش المؤتمر، أمس، مجدداً أنّ بلاده ستنضم إلى الحلف تزامناً مع جارتها.

وقال هافيستو لصحافيين: «فنلندا ليست في عجلة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي لدرجة أننا لا نستطيع انتظار حصول السويد على الموافقة».