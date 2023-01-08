«المؤبد» لأوكرانية «جلبت» مخدرات إلى مصر

قضت محكمة مصرية بالسجن المؤبد، أي 25 عاما في مصر، بحق أوكرانية دينت بـ"جلب" قرابة أربعة كيلوغرامات من الكوكايين إلى مصر، حسب ما قال مسؤول قضائي الأحد لوكالة فرانس برس. وأكد المسؤول أن محكمة جنايات القاهرة عاقبت السبت "ليدميلا بالاكينا، أوكرانية الجنسية، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه (نحو 3700 دولار)، لقيامها بجلب ما يقارب 4 كيلوغرامات من الكوكايين". وليس الحكم الصادر السبت نهائيا، إذ يمكن للمتهمة الطعن فيه. وكانت سلطات مطار القاهرة أوقفت الراكبة الأوكرانية، البالغة 39 عاما والمقيمة بهولندا، عندما عُثر بحقائبها على المضبوطات، وأحيلت على النيابة العامة. وفي يونيو، أحالت النيابة العامة بالاكينا على محكمة الجنايات.