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100 جندي ضمن صفقة تبادل بين روسيا وأوكرانيا

روسيا وأوكرانيا تتبادلان 214 أسيراً
8 يناير 2023 21:49

استعادت أوكرانيا 50 أسيرا من روسيا مقابل الإفراج عن العدد نفسه من الأسرى الروس اليوم الأحد في صفقة رحب بها الطرفان رغم تواصل القتال بينهما في شرق أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الجنود الروس الخمسين المفرج عنهم سيُنقلون جوا إلى موسكو لإعادة تأهيلهم طبيا ونفسيا.
وأفادت الوزارة في بيان "في الثامن من يناير، ونتيجة للمفاوضات، أُعيد 50 عسكريا روسيا، كانوا في خطر مميت في أثناء أَسرهم، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف".
وأكدت أوكرانيا المعلومات وقالت إن روسيا أفرجت عن 50 عسكريا أوكرانيا في سياق الاتفاق ذاته.
وكتب أندري يرماك رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني على تويتر "صفقة أخرى ناجحة لتبادل أسرى الحرب. عاد 50 جنديا أوكرانيا".
وأضاف "وسيستمر الأمر. يجب أن نعيد جميع أفرادنا إلى الوطن، ونحن نعمل على ذلك".

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