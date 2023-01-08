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انقطاع الكهرباء عن 500 ألف منزل وشركة في كاليفورنيا

من كاليفورنيا
8 يناير 2023 20:54

انقطعت الكهرباء عن أكثر من 500 ألف منزل وشركة في جميع أنحاء ولاية كاليفورنيا الأميركية مع استعداد الولاية لأسبوع آخر من الأمطار الغزيرة والرياح العاتية والفيضانات المحتملة، مع توقعات بأن تكون موجة الطقس الأسوأ ما بين يومي الاثنين إلى الثلاثاء.

ومنذ أواخر ديسمبر، تعرضت كاليفورنيا لموجات من العواصف وتيارات كبيرة من الرطوبة تتصاعد من المحيط الهادئ والتي تجلب أمطاراً غزيرة وثلوجا وتزيد من خطر الانهيارات الطينية وانقطاع التيار الكهربائي عند هبوطها، وفقاً لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

ومن المحتمل أن تكون تلك التقلبات قد تسببت في أضرار تزيد عن مليار دولار حتى الآن مع توقعات باستمرار ذلك في الارتفاع ، وفقاً لتقدير شركة"أكو ويزر".

ولقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم حتى الآن.

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المصدر: وكالات
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