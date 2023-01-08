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السنغال تعلن الحداد العام بعد «كارثة كافرين»

من موقع الحادث
8 يناير 2023 20:19

قتل 40 شخصاً على الأقلّ وأُصيب العشرات إثر اصطدام حافلتين ليل السبت الأحد في السنغال حيث أعلن الرئيس ماكي سال حداداً وطنياً مدته ثلاثة أيام.
ووقع الحادث، وهو الأسوأ في خلال السنوات الأخيرة في البلد، الأحد عند الساعة 3,15 بالتوقيت المحلي (3,15 ت غ) بالقرب من مدينة كافرين على بعد حوالي 250 كيلومتراً من جنوب شرق العاصمة دكار، بحسب الخدمة الوطنية لعناصر الإسعاف والإطفاء.
وجاء في بيان حكومي أن حادثة التصادم الأمامي أسفرت بحسب حصيلة مؤقتة جديدة عن "وفاة 40 شخصاً وجرح 36 جروحاً خطرة وإصابة 49 بجروح طفيفة". وكانت حصيلة سابقة صادرة عن عناصر الإطفاء والنيابة العامة قد أفادت بوقوع 38 قتيلاً.
وقرّر رئيس الدولة "الذي أحزنه هذا الحادث المروري المأسوي حزناً عميقاً" إعلان "حداد وطني لثلاثة أيام اعتبارا من الإثنين". ومن المرتقب أن يتوجّه إلى الموقع في فترة لاحقة من يوم الأحد برفقة رئيس الوزراء وعدّة وزراء.
ويعقد الإثنين مجلس وزاري "لاتّخاذ تدابير مشدّدة بشأن السلامة المرورية والنقل العام للركاب"، وفق رئيس الدولة.
وأوضح المدّعي العام في منطقة كاولاك ملابسات الحادثة قائلا "بحسب عناصر التحقيق الأولية... انحرفت حافلة مخصصة للنقل العام للركاب إثر انفجار أحد إطاراتها عن مسارها قبل أن تصطدم بمقدّمة حافلة أخرى آتية من الاتجاه المعاكس".
ونقل الضحايا إلى مستشفى كافرين وأزيل حطام الحافلتين وباتت الطريق سالكة من جديد، وفق خدمة الإطفاء.

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المصدر: وكالات
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