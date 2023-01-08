باحث صيني يكشف تفاصيل بشأن السلالة الحالية

قال باحث صيني، إن متحوراً فرعياً من فيروس "أوميكرون" قد يكون أقل قابلية للانتقال في البلاد لأن السلالات الحالية أصابت عدداً كبيراً من السكان، مما يوفر بعض الحماية على المدى القصير. ورصدت الصين 16 حالة محلية من متحور "أوميكرون إكس بي بي" الفرعي في الأشهر الخمسة بداية منذ أول أغسطس ، حسبما قال تشن تساو من المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها في مؤتمر صحفي اليوم الأحد. وقال إن معظم الحالات وقعت في أكتوبر، وعدد قليل فقط في نوفمبر ديسمبر ، مما يشير إلى أن "إكس بي بي" لم يشكل ميزة في الانتشار، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء. وأشار إلى أن الكثيرين في الصين أصيبوا بسلالات مثل "بي إيه5.2." و "بي إف7."، والتي من شأنها أن توفر الحماية ضد "إكس بي بي" على المدى القصير ، مضيفاً أنه لا يرى أن المتحور الفرعي "إكس بي بي" يسبب وباءً جماعياً في الوقت الحالي. وسجلت الصين 540 حالة إصابة جديدة شديدة بكوفيد 19 يوم السبت، حسبما قال المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها. ولم ترد أنباء عن أي وفيات جديدة مرتبطة بالفيروس.