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زلزال عنيف يضرب جزيرة فانواتو في المحيط الهادئ
أرشيفية
8 يناير 2023 18:57
ضرب زلزال بقوة 7 درجات قبالة سواحل دولة فانواتو الواقعة في المحيط الهادئ في ساعة متأخرة الأحد، على ما أعلن المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي، ما تسبب بإطلاق تحذير من وقوع تسونامي في المنطقة.
ووقع الزلزال عند قرابة الساعة 11,30 بالتوقيت المحلي (12,30 ت غ) على عمق 27 كلم فقط، وفق المعهد وعلى بعد 25 كلم عن قرية بورت اولري.
وقال مركز التحذير من تسونامي في هاواي، إن «موجات تسونامي يصل ارتفاعها من 0,3 إلى متر فوق مستوى المد أمر ممكن في بعض سواحل فانواتو».
وأضاف أن موجات يقل ارتفاعها عن 30 سم ممكنة في كاليدونيا الجديدة وجزر سليمان.
تقع فانواتو في «حلقة النار» في المحيط الهادئ حيث تصطدم الصفائح التكتونية وتتعرض لنشاط زلزالي وبركاني متكرر.
تعرضت جزر سليمان المجاورة شمال فانواتو في نوفمبر لزلزال قوي بلغت قوته 7,0 درجة على الرغم من عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.
وأفاد شهود عيان عن اهتزاز عنيف أدى إلى سقوط أشياء على الأرض وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء من العاصمة هونيارا.
وأعلنت حالت تأهب في المناطق الساحلية في فانواتو وبابوا غينيا الجديدة المجاورة تحسباً لموجات تسونامي قد يصل ارتفاعها إلى 30 سم.
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المصدر: وكالات
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