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الصين تسدل الستار على سياسة «صفر كوفيد»

الصين ترفع الحجر الصحي عن الوافدين من الخارج
8 يناير 2023 18:45

بدأ المسافرون في التدفق عبر المعابر البرية والبحرية من هونج كونج إلى البر الرئيسي للصين اليوم الأحد، إذ يتوق كثيرون منهم إلى لم شمل طال انتظاره مع أحبائهم بعد فتح بكين الحدود المغلقة منذ بداية جائحة «كوفيد-19».
وبعد ثلاث سنوات من الإغلاق، يفتح البر الرئيسي للصين حدوده مع هونج كونج مع إنهاء مطالبة المسافرين الوافدين بالخضوع لحجر صحي فيلغي بذلك أحد التدابير الأخيرة ضمن سياسة «صفر - كوفيد» التي كانت تقي الشعب الصيني من الفيروس لكنها عزلته أيضا عن بقية العالم.
وبدأت الصين الشهر الماضي تخفيف واحد من أكثر أنظمة مكافحة كوفيد صرامة في العالم.
واصطف المسافرون في طوابير طويلة عند مكاتب فحص البيانات في مطار هونج كونج الدولي لصعود الرحلات المتجهة إلى مدن البر الرئيسي، بما في ذلك بكين وتيانجين وشيامن. وأشارت تقديرات لوسائل إعلام في هونج كونج أن الآلاف يعبرون الحدود.

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