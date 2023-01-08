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قتلى في أوكرانيا رغم إعلان روسيا وقف إطلاق النار

قتلى في أوكرانيا رغم إعلان روسيا وقف إطلاق النار
8 يناير 2023 16:59

قُتل أوكرانيان وأصيب تسعة آخرون بجروح الأحد، وفق كييف، على الرغم من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقف إطلاق النار من جانب واحد بمناسبة عيد الميلاد الأرثوذكسي.

وأكد نائب رئيس إدارة الرئاسة الأوكرانيّة كيريلو تيموشينكو، الأحد، مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين في منطقة دونيتسك الشرقية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال تيموشينكو: إن شخصاً آخر قُتل في منطقة خاركيف الشمالية الشرقية وأصيب آخر في منطقة خيرسون الجنوبية في الفترة نفسها.

وكان بوتين أمر بوقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة للسماح للمسيحيين الأرثوذكس بإحياء عيد الميلاد الذي يُحتفل به في 7 يناير في روسيا وأوكرانيا.

وانتهى وقف إطلاق النار الأحادي الساعة 11,00 مساء في كييف (21,00 بتوقيت غرينتش) السبت.

 

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