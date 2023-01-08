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السوداني: العراق الجديد رسالة سلامٍ إلى العالم

محمد شياع السوداني
8 يناير 2023 16:56

أكد رئيس الحكومة العراقية، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن العراق الجديد هو رسالة سلامٍ وتعاون وشراكة مع كلّ قوى الخير والسلام بالعالم.

وقال السوداني، خلال حضوره مراسم تخرج دورة جديدة من طلبة الكلية العسكرية "لقد طوينا تلك الفترة السوداء التي عاثت بالعراق والمنطقة خراباً ودماراً" .

وأضاف "تمرّ الذكرى 102 لتأسيس الجيش العراقي ونحن في نعمة الاستقرار، الذي لم يتحقق إلّا بتضحيات ودماء غالية قدّمها جيشنا إلى جانب كل صنوف القوّات المسلحة" .

وأوضح: "مرّ جيشنا العراقي بتحدّيات ومنعطفات حاولت كسر إرادته وتآمرت الدكتاتورية بالضّد منه، والإساءة لتاريخه المشرف بعد أن اختار جيشنا الوقوف إلى جانب الشعب دائماً، وإلى جانب قضايا الأمّة العادلة ودافع عن استقلال العراق، وساهم في حماية الأرض العربية في ميادين مختلفة وواصل مسيرته ليؤمّن السيادة الكاملة، ويقف مع الدستور والعملية الديمقراطية وبناء العراق الجديد".

وذكر السوداني: "سجلت قواتنا المسلحة، وجيشنا الباسل، عبر النصر على الإرهاب واستعادة كامل أرضنا، ملحمة قلّ نظيرها في التاريخ وأولينا في البرنامج الحكومي، رفع قُدرات جيشنا، والعمل على التطوير التكنولوجي والميداني للأسلحة القتالية، وإشراك القادة والضبّاط والمراتب في مختلف الدورات التي تسهم في صقل مهاراتهم وإكسابهم خبرات إضافية".

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