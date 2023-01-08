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21 قتيلاً و49 جريحاً في حادث مأساوي في كينيا

أرشيفية
8 يناير 2023 16:40

لقي 21 شخصاً حتفهم في حادث تحطم حافلة كانت في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي بعيد عبورها الحدود قادمة من أوغندا، على ما أعلنت الشرطة الأحد، في مأساة جديدة تضاف إلى حوادث طرق دامية سُجلت مؤخراً.

وتعتزم الحكومة الأوغندية الإعلان عن تدابير جديدة، سعياً لتحسين سلامة الطرق، بعد ارتفاع عدد الحوادث في الدولة الواقعة بشرق أفريقيا خلال فترة أعياد رأس السنة.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإقليمية الأوغندية روجرز تايتيكا لـ«فرانس برس»: إن 21 شخصاً قتلوا في الحادث الذي وقع مساء السبت.

وغالبية القتلى كينيون وبينهم ثمانية أوغنديين.

وكانت الحافلة قد غادرت مدينة مباليه الأوغندية متوجهة إلى نيروبي، وتحطمت في بلدة لواخاخا الكينية القريبة من بلدة حدودية أوغندية تحمل نفس الاسم.

وأصيب 49 شخصاً آخرون بجروح، حسبما قال تايتيكا مضيفاً أن السائق فقد السيطرة على ما يبدو، ما تسبب بانحراف الحافلة عن الطريق.

وقال إن «التحقيقات الأولية تشير إلى تجاوز سائق الحافلة السرعة».

 

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