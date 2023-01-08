40 قتيلاً و115 جريحاً في حادث مروع بالسنغال

لقي ما لا يقل عن 40 شخصاً حتفهم وأصيب العشرات نتيجة تصادم حافلتين في منطقة كافرين وسط السنغال.
وذكرت وكالة الأنباء السنغالية الرسمية أن الحادث وقع قرب بلدة سيكيلو صباح اليوم الأحد عندما اصطدمت حافلتان، واحدة قادمة من العاصمة داكار والأخرى من مدينة كيدوجو، على طريق كافرين - تامبا السريع.
وأكد الرئيس السنغالي، ماكي سال، عبر موقع تويتر، عدد القتلى، وأعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من يوم غد الاثنين، حيث سيعقد مجلساً وزارياً مشتركاً "لاتخاذ إجراءات صارمة بشأن السلامة على الطرق والنقل العام للركاب"، بحسب صحيفة "لوسولي" السنغالية.
ولم يتم تحديد عدد المصابين حتى الآن، لكن وسائل إعلام سنغالية تقدر العدد بما بين 70 و115 مصاباً.