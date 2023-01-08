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العراق: اعتراض طائرة مسيرة فوق قاعدة عين الأسد

قاعدة عين الأسد في العراق
8 يناير 2023 15:50

أفادت مصادر عسكرية عراقية بقولها إن أنظمة الدفاع في قاعدة عين الأسد الجوية التي تضم قوات أميركية اعترضت طائرة مسيرة وأسقطتها أثناء تحليقها فوق القاعدة. وفق ما نقلت وكالة "رويترز"، الأحد.
 
وأضافت المصادر أنه لم يتضح ما إذا كانت الطائرة المسيرة في مهمة استطلاع أم كانت تحمل متفجرات.

وذكرت أنه لم ترد أنباء عن أضرار أو ضحايا.


 
 
  
 
 

 


 

 

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