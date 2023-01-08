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38 قتيلاً و87 جريحاً في حادث مأساوي في السنغال

حادث مأساوي في السنغال
8 يناير 2023 15:32

لقي 38 شخصا حتفهم وأصيب 87 آخرون بجروح في حادث تصادم حافلتين قرب كافرين بوسط السنغال الأحد، حسبما أكد مسؤول في جهاز الاطفاء لوكالة فرانس برس.

وقال مسؤول العمليات في جهاز الإطفاء الكولونيل شيخ فال "كان حادثا خطرا" مضيفا "هناك 125 ضحية توفي 38 منهم".

ووقع الحادث على الطريق الوطني رقم 1 عند الساعة 3,15 صباحا بالتوقيت المحلي (03,15 ت غ). ونُقل جميع الضحايا إلى مستشفى ومرفق طبي في كافرين، وفق المسؤول.

وأزيل حطام الحافلتين من مكان الحادث وعادت حركة المرور إلى طبيعتها.

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المصدر: وكالات
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