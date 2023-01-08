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زلزال قوي يضرب الفلبين

دمار خلفه زلزال في الفلبين (أرشيفية)
8 يناير 2023 10:10

ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر اليوم مقاطعة دافاو أورينتال جنوب الفلبين.

وأفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل بأن مركز الزلزال وقع على بعد 12 كيلومتراً جنوب بلدية باغانغا الواقعة بالمقاطعة وعلى عمق 143 كيلومتر.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

 

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