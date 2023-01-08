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الصين تسجل حالتي وفاة جديدتين بكورونا

أرشيفية
8 يناير 2023 09:59

قال المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد إن بر الصين الرئيسي سجل حالتي وفاة جديدتين بكوفيد-19 يوم السبت مقارنة مع ثلاث وفيات في اليوم السابق.
وبذلك ترتفع حصيلة الوفيات الرسمية إلى 5269.

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المصدر: وكالات
كورونا
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