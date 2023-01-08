الإثنين 9 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

17 قتيلاً في حادث مروع شرق الصين

17 قتيلاً في حادث مروع شرق الصين
8 يناير 2023 09:16

قُتل 17 شخصًا وأصيب 22 بجروح الأحد في حادث مروري في مقاطعة جيانغشي بشرق الصين حسبما ذكرت وسائل إعلام رسميّة.
ونقلت محطة "سي سي تي في" الحكوميّة عن السلطات المحلّية أنّ "الحادث تسبّب بمقتل 17 شخصًا وإصابة 22 آخرين".

وأشارت إلى أنّ الجرحى نُقِلوا إلى المستشفى، لافتة إلى أنّ التحقيق جار لكشف سبب الحادث.
وأوضحت أنّ "الحادث المروري الكبير" وقع قبيل الساعة الواحدة فجرًا (17,00 بتوقيت جرينتش) في محافظة نانتشانغ.

لاحقًا، أصدرت شرطة المرور في نانتشانغ إرشادات للسائقين، قائلة إنّ المنطقة تشهد "طقسًا ضبابيًّا". وقالت إنّ "الرؤية ضعيفة وهو ما قد يؤدّي بسهولة إلى وقوع حوادث مروريّة".

 

أخبار ذات صلة
النفط يصعد بعد فتح الصين حدودها
الصين تطلق 3 أقمار اصطناعية جديدة إلى الفضاء
المصدر: وكالات
حادث مروري
حادث تصادم
الصين
آخر الأخبار
من أوكرانيا
عربي ودولي
أوكرانيا تحذر من «السيناريو الكوري»
اليوم 16:55
من البرازيل
عربي ودولي
الأمن البرازيلي يستعيد السيطرة على قصر الرئاسة
اليوم 16:50
أماريل من «شاطئية الإمارات» إلى قهر «الميرينجي»
الرياضي
أماريل من «شاطئية الإمارات» إلى قهر «الميرينجي»
اليوم 16:45
«أبوظبي العالمي» يستضيف «ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام»
الاقتصادي
«أبوظبي العالمي» يستضيف «ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام»
اليوم 16:36
مخاوف بشأن الطلب تهبط بأسعار النفط
الاقتصادي
ارتفاع أسعار النفط مع تعافي الطلب
اليوم 16:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©