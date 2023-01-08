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موسكو تنهي وقف إطلاق النار في أوكرانيا

أعمدة الدخان تتصاعد بعد غارة في دونباس بأوكرانيا
8 يناير 2023 08:48

قال مسؤولون محليون اليوم الأحد إن قصف روسيا لمناطق بشرق أوكرانيا خلال الليل أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وذلك بعد أن أنهت موسكو وقفا لإطلاق النار أعلنته بمناسبة عيد الميلاد.

وأمر الرئيس فلاديمير بوتين يوم الجمعة بوقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة على طول خط التماس للاحتفال بعيد الميلاد عند الأرثوذكس في روسيا وأوكرانيا والذي صادف أمس السبت.

وقال حاكم المنطقة أوليه سينهوبوف على تيليجرام إن رجلا عمره 50 عاما لقي حتفه في منطقة خاركيف الشمالية الشرقية نتيجة القصف. وجاءت هذه الأنباء بعد دقائق من منتصف الليل في موسكو.

 

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