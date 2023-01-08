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اصطدام قطاري مترو في مكسيكو يخلف عشرات الجرحى

أفراد الإنقاذ يعملون في محطة مترو أنفاق في مكسيكو سيتي
8 يناير 2023 08:20

قُتِل شخص وجرح 57 آخرون إثر اصطدام قطارَي مترو في العاصمة المكسيكيّة التي تضمّ حوالي 20 مليون نسمة، وفق ما أعلنت السلطات السبت.

وقالت رئيسة بلديّة العاصمة كلاوديا شاينباوم في تصريح مقتضب "هناك 57 جريحًا، إصابات بعضهم طفيفة... وثمّة وفاة واحدة للأسف".
وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى وجود قتيل واحد و16 جريحًا.

وبحسب المعلومات الأولية، اصطدم قطار بالآخر لأسباب لا تزال غير محدّدة في نفق يربط محطّتَي بوتريرو ولا راسا على الخطّ رقم 3 من شبكة قطارات الأنفاق التي تعبر العاصمة من شمالها إلى جنوبها.

 

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المصدر: وكالات
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