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رئيس الميناء اليمني لـ «الاتحاد»: «المكلا» يتحدى الإرهاب «الحوثي» ويعمل بطاقته القصوى

رئيس الميناء اليمني لـ «الاتحاد»: «المكلا» يتحدى الإرهاب «الحوثي» ويعمل بطاقته القصوى
8 يناير 2023 01:05

عبدالله أبوضيف (القاهرة، عدن)

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أكد رئيس ميناء «المكلا» اليمني، سالم علي باسمير، أن الميناء يعمل بطاقته القصوى، مشيراً إلى وجود عمليات تطوير مستمرة في الميناء، لاستيعاب مزيد من الأعمال والسفن التجارية، خلال الفترة المقبلة.
وتأتي تصريحات باسمير بعد أكثر من شهرين على محاولات ميليشيات «الحوثي» الإرهابية استهداف ميناء «المكلا» الذي يعتبر أكبر موانئ اليمن، وهو ما يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، خصوصاً في ضوء أهمية الميناء لحركة الملاحة الدولية عامة واليمنية خاصة، إذ يشكل شرياناً اقتصادياً لليمنيين.
وأوضح باسمير، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن الميناء يعمل بشكل طبيعي، منذ أن تعرض لمحاولات الاستهداف بالطيران المسيّر من الميليشيات «الحوثية»، وبات الوضع مستقراً وآمناً.
وتمر عبر ميناء المكلا الاحتياجات الضرورية من مواد غذائية ومشتقات نفطية، ومعدات وآليات لمحافظة حضرموت والمحافظات المجاورة لها.
وبحسب باسمير، افتتحت خطوط ملاحة جديدة تساهم في تنشيط العمل بشكل مضاعف في الميناء الذي يحمل أهمية استراتيجية في ظل العدوان «الحوثي».
وأغلقت السلطات الأمنية ميناء المكلا، في أكتوبر الماضي لأيام عدة، بعد رصد طيران مسيّر تابع لميليشيات «الحوثي» الإرهابية. وجاءت محاولات «الحوثيين» استهداف الميناء بعد أيام على هجومهم الإرهابي على ميناء الضبة النفطي بطائرتين مسيّرتين، وهو ما أثار موجة استنكار عربي ودولي واسع النطاق.
وتعهّد مجلس الدفاع الوطني في اليمن بتأمين السبل كافة للحد من الآثار الجانبية على اليمنيين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات الحوثية.

ميناء المكلا
اليمن
الحوثيين
الإرهاب
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